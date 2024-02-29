В Роспотребнадзоре рассказали об опасности солярия

Поэтому важно уделить время выбору салона, а также помнить об ограничениях и рисках.
Во-первых, в солярии должны соблюдаться гигиенические требования. Изучите, какое оборудование используют в салоне, узнайте отзывы. Помните, что запрещено использовать лампу с диапазоном ультрафиолетового излучения УФ-С.
Во-вторых, у вас не должно быть противопоказаний к процедуре. Проконсультируйтесь с врачом.
В-третьих, солярием нельзя пользоваться до 18 лет.
«Помните, что ультрафиолетовое излучение может спровоцировать ожоги. При появлении на коже каких-либо изменений лучше прекратить посещение солярия и обратиться к врачу», — добавили в ведомстве.