Тюльпаны и гиацинты: «Горзеленстрой» в Хабаровске готов к 8 марта

В теплицах хабаровского «Горзеленстроя» распустились яркие тюльпаны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году, чтобы порадовать милых дам в Международный женский день, предприятие вырастило 15 тысяч цветов.
— Большим спросом пользуются тюльпаны и гиацинты. Их мы и посадили. Тюльпаны есть на любой вкус: желтые, красные, розовые, белые, оранжевые. А новинка этого года — махровые, «кудрявые» тюльпаны. Они чем-то даже напоминают пионы, — рассказала бригадир тепличного хозяйства МУП города «Горзеленстрой» Татьяна Дорофеева.
О цветах заботится целая команда специалистов. Поливает, подкармливает, поддерживает температуру не более 16 градусов. Распустившиеся бутоны из теплицы собираются в букеты и «переезжают» в холодильник. Оттуда — уже на прилавки магазинов.
Для того, чтобы цветы и дома стояли как можно дольше, нужно соблюдать несколько простых правил.
— С букета не обязательно сразу снимать упаковку. Можно сначала поставить в вазу, дать постоять минут 20, а потом уже снимать. Подрезать стебли лучше под струёй холодной воды и под большим углом. Ваза должна быть высокой: оптимальная высота равна половине букета. А еще тюльпан любить пить, поэтому за уровнем воды нужно следить, — отметила Татьяна Дорофеева.
Цена останется прежней — 75 рублей за тюльпан. В продажу поступят как композиции, так и штучные цветы.