Тюльпаны и гиацинты: «Горзеленстрой» в Хабаровске готов к 8 марта

— С букета не обязательно сразу снимать упаковку. Можно сначала поставить в вазу, дать постоять минут 20, а потом уже снимать. Подрезать стебли лучше под струёй холодной воды и под большим углом. Ваза должна быть высокой: оптимальная высота равна половине букета. А еще тюльпан любить пить, поэтому за уровнем воды нужно следить, — отметила Татьяна Дорофеева.

Цена останется прежней — 75 рублей за тюльпан. В продажу поступят как композиции, так и штучные цветы.