На ужасное состояние подземного перехода «Павленко» обратила внимание прокуратура Хабаровска

В Хабаровске прокуратура выявила нарушения при содержании подземного пешеходного перехода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура Центрального района г. Хабаровска провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства при содержании подземного пешеходного перехода в районе остановки «Павленко».

Установлено, что подземный переход по ул. Карла Маркса закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Южное», в обязанности которого входит содержание и проведение ремонтных работ.