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На ужасное состояние подземного перехода «Павленко» обратила внимание прокуратура Хабаровска

Подземка по ул. Карла Маркса закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Южное».
Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске прокуратура выявила нарушения при содержании подземного пешеходного перехода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура Центрального района г. Хабаровска провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства при содержании подземного пешеходного перехода в районе остановки «Павленко».

Установлено, что подземный переход по ул. Карла Маркса закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Южное», в обязанности которого входит содержание и проведение ремонтных работ.

В ходе осмотра перехода выявлены отслоения штукатурного слоя на потолках и стенах, наличие мусора, повреждения напольной и настенной декоративной плитки, попадание осадков на лестничные пролеты и пр.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании управления дорог и внешнего благоустройства администрации города принять меры к выделению субсидий для проведения работ по ремонту подземного пешеходного перехода, а МУП «Южное» провести ремонтные работы.

Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Прокуратура