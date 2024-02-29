На ужасное состояние подземного перехода «Павленко» обратила внимание прокуратура Хабаровска

В Хабаровске прокуратура выявила нарушения при содержании подземного пешеходного перехода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура Центрального района г. Хабаровска провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства при содержании подземного пешеходного перехода в районе остановки «Павленко».
В ходе осмотра перехода выявлены отслоения штукатурного слоя на потолках и стенах, наличие мусора, повреждения напольной и настенной декоративной плитки, попадание осадков на лестничные пролеты и пр.
Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании управления дорог и внешнего благоустройства администрации города принять меры к выделению субсидий для проведения работ по ремонту подземного пешеходного перехода, а МУП «Южное» провести ремонтные работы.
Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.