Сезон охоты закрывается почти во всех районах Хабаровского края

Почти во всех районах Хабаровского края закрывается сезон охоты на большинство промысловых видов. Об этом уведомили в управлении охотничьего хозяйства краевого правительства.
Срок разрешения на охоту перестаёт действовать сегодня, 29 февраля. Во всех муниципалитетах до следующего сезона нельзя добывать лисицу, белку, зайца, енотовидную собаку, горностая, норку, росомаху, соболя, рябчика, тетерева, глухаря, и куропаток. Охотиться на волка можно лишь в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах до 31 марта.
Как напомнили в ведомстве, по месту получения лицензий охотникам необходимо направить сведения, сколько и где они добыли дичи. Сделать это нужно в течение 20 следующих дней.