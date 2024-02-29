Сезон охоты закрывается почти во всех районах Хабаровского края

Срок разрешения на охоту перестаёт действовать сегодня, 29 февраля. Во всех муниципалитетах до следующего сезона нельзя добывать лисицу, белку, зайца, енотовидную собаку, горностая, норку, росомаху, соболя, рябчика, тетерева, глухаря, и куропаток. Охотиться на волка можно лишь в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах до 31 марта.