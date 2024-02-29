Эксперты рассказали, сколько зарабатывают репетиторы в Иркутской области в 2024 году

В топ-10 вакансий для репетиторов в регионе вошли: три вакансии преподавателя по русскому языку с зарплатой от 37 до 73 тысяч рублей, три — по математике с зарплатой от 60 до 100 тысяч рублей. А также репетитор по физике, которому предлагают зарплату до 72 тысяч рублей, по информатике (от 30 до 72 тысяч рублей) и по английскому языку (от 35 до 65 тысяч рублей).