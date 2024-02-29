Эксперты рассказали, сколько зарабатывают репетиторы в Иркутской области в 2024 году

Аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснили, сколько могут зарабатывать репетиторы в Иркутской области в период подготовки школьников к экзаменам. А также вырос ли спрос сейчас на этих специалистов.
— В 2023 году на территории Приангарья было открыто более 60 вакансий для репетиторов по разным дисциплинам. По сравнению с периодом 2022 года, спрос на них вырос больше, чем в два раза (+113 вакансий в 2023 году), — говорят эксперты.
По регионам Сибирского федерального округа больше всего предложений о работе поступает репетиторам в Новосибирской области (200+ вакансий), но наибольшая динамика предложений для них зафиксирована в Иркутской и Томской областях. А вот в Красноярском крае и Кузбассе спрос на этих специалистов снизился. В целом же по России потребность в репетиторах за год выросла на 60%.
В основном репетиторам предлагают работать в онлайн-школах на удаленке.
В топ-10 вакансий для репетиторов в регионе вошли: три вакансии преподавателя по русскому языку с зарплатой от 37 до 73 тысяч рублей, три — по математике с зарплатой от 60 до 100 тысяч рублей. А также репетитор по физике, которому предлагают зарплату до 72 тысяч рублей, по информатике (от 30 до 72 тысяч рублей) и по английскому языку (от 35 до 65 тысяч рублей).