В Новосибирском зоопарке сутки искали сбежавшую харзу

Во вторник, 27 февраля, из вольера в Новосибирском зоопарке сбежала харза. Животному удалось добежать до нового жилого комплекса на Сухарной. Об этом сообщил портал «Новосибирские новости» со ссылкой на директора учреждения Андрея Шило.
По его словам, харза ускользнула, когда рабочие монтировали переход между двумя вольерами. Во время работ образовалась небольшая щель и животному удалось выбежать.
Всего на поимку зверька ушли сутки, сейчас она на реабилитации в ветеринарном блоке.
Харза или желтогрудая куница — это хищное млекопитающее семейства куньих. В дикой природе они живут в хвойных и смешанных лесах, лазают по деревьям, быстро передвигаются, могут прыгать в длину на четыре метра. Они питаются грызунами, зайцами, кузнечиками, птицами.
Напомним, в Новосибирском зоопарке не нашли замену умершему льву Сэму.