В Новосибирском зоопарке сутки искали сбежавшую харзу

Харза или желтогрудая куница — это хищное млекопитающее семейства куньих. В дикой природе они живут в хвойных и смешанных лесах, лазают по деревьям, быстро передвигаются, могут прыгать в длину на четыре метра. Они питаются грызунами, зайцами, кузнечиками, птицами.