Лихой дрифт экс-мэра Иркутска на лимузине по льду Байкала проверят правоохранители

«Для проверки этого видео было наше обращение в органы полиции, администрации Ольхонского района и Прибайкальского нацпарка. В соответствии с законодательством необходимо проверить, где это было, — сказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области (цитата РИА Новости), напомнив, что “катание на автомобиле по льду Байкала вне ледовых переправ запрещено”. — Если после проверки выяснится, что Кондрашов действительно ездил вне переправы, ему придется заплатить административный штраф».