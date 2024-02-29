Лихой дрифт экс-мэра Иркутска на лимузине по льду Байкала проверят правоохранители

«Интересно, как ГИМС отнесется к выезду лимузина на лед Байкала?»
«Штраф за выезд на лед этому господину».
«Один вопрос: нахрена?»
«Че за подростковое позерство?»
«Буханка на Байкале-водителя ищет полиция. Лимузин депутата на Байкале-норм че».
На кадрах, выложенных самим бывшим чиновником, он лихо выписывает пируэты, бросает длинное авто в занос, проносится по льду на большой скорости.
Многие иркутяне, после просмотра видео задавались вполне резонным вопросом: «Интересно….Будет ли комментарий со стороны ГИБДД? или наказание идет только обычным людям?» (из ВКонтакте). Оказалось, что -да. Показательные покатушки предпринимателя привлекли внимание правоохранителей.
Правоохранители и административные органы проверят дрифт бывшего мэра Иркутска Виктора Кондрашова по льду на лимузине. Об этом рассказал представитель пресс-службы МЧС Иркутской области.
«Для проверки этого видео было наше обращение в органы полиции, администрации Ольхонского района и Прибайкальского нацпарка. В соответствии с законодательством необходимо проверить, где это было, — сказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области (цитата РИА Новости), напомнив, что “катание на автомобиле по льду Байкала вне ледовых переправ запрещено”. — Если после проверки выяснится, что Кондрашов действительно ездил вне переправы, ему придется заплатить административный штраф».
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
По данным регионального МЧС, за два месяца 2024 года 200 любителей покататься по байкальскому льду привлечены к ответственности.
Расторопнее всех оказались сотрудники ГИБДД, которые уже определились с мерой наказания для экс-политика: ему выписан штраф за непристегнутый ремень безопасности. Об этом сам Кондрашов рассказал изданию «Газета.ру».
К слову, сам герой нашумевшего видео «считает, что не сделал ничего плохого»:
«Ехал в законном месте и неуместной роскоши не демонстрировал, ведь лимузин “стоит копейки”. Наоборот, только “сделал рекламу” озеру» (цитата Газета.ру).