Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать

Данная инициатива принадлежит казахстанским ученым и экспертам, вошедшим в рабочую группу по вопросам исчисления времени. Ранее ими был изучен международной опыт, в соответствии с которым единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.