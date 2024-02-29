Красноярцев ждут на лыжной гонке HASKI

Любительская лыжная гонка состоится 3 марта на территории спорткомплекса «Радуга».
К участию приглашаются все желающие. Для взрослых доступны три дистанции: 5, 10 или 15 км. Дети старше шести лет смогут пробежать 500 метров или один километр.
Преодолеть выбранную дистанцию можно будет в свободном стиле — коньком или классикой.
Каждый участник лыжной гонки HaSki в Красноярске получит: • брендированный мешок для камеры хранения • стартовая манишка • подарки от партнеров и спонсоров • медаль финишера (после завершения прохождения дистанции).
Спортсменов, занявших призовые места, наградят кубками и подарками, сообщают организаторы.
Кроме того, гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа. Для комфорта участников и болельщиков организуют теплые раздевалки, камеры хранения, пункты питания и медицинское сопровождение.
Зарегистрироваться для участия в любительской лыжной гонке HASKI можно по ссылке.
Программа 3 марта
10:50 — официальное открытие
11:00 — старт 1 км (дети)
11:20 — старт 500 м (дети)
11:40 — старт 5 км
12:30 — старт на 10 км и 15 км
12:30 — церемония награждения участников.