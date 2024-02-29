В Новосибирске Роспотребнадзор поможет вернуть деньги за билеты на отмененный концерт Zivert

Новосибирцы, которые не могут вернуть деньги за билеты, могут обратиться с заявлениями в приемную Управления Роспотребнадзора. Также консультацию можно получить по номеру 8−800−350−5060, 8 (383)201−08−59 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.