В Новосибирске Роспотребнадзор поможет вернуть деньги за билеты на отмененный концерт Zivert

Новосибирский Роспотребнадзор встал на защиту фанатов Zivert. Они помогут вернуть им деньги за билеты.
— Разъясняем, что в соответствии с требованиями законодательства на организатора мероприятия возложена обязанность по возмещению полной стоимости билета, — говорится в группе ведомства.
Новосибирцы, которые не могут вернуть деньги за билеты, могут обратиться с заявлениями в приемную Управления Роспотребнадзора. Также консультацию можно получить по номеру 8−800−350−5060, 8 (383)201−08−59 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Напомним, что певица Zivert отменила концертный тур из-за проблем со здоровьем. Выступление в Новосибирске должно было состояться 24 февраля. Сейчас фанаты певицы пытаются вернуть деньги за билеты, но столкнулись с трудностями.