Генетический материал крупного рогатого скота завезли в Хабаровск

В новом аэропорту Хабаровска Приморское управление Россельхознадзора проверило партию замороженного генетического материала крупного рогатого скота.
Продукцию произвели на животноводческом предприятии «Московское по племенной работе». Партию из 4,3 тысячи доз отправили через столичный аэропорт «Шереметьево».
— Генетический материал прибыл в адрес автономной некоммерческой организации по развитию племенного животноводства «Хабаровскплемсервис» в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов и результатов необходимых лабораторных исследований, — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В местном предприятии есть база по хранению и использованию этого материала. Планируется, что хабаровские животноводы будут использовать его для разведения молочной породы скота.
Ранее специалисты остановили работу фантомной площадки, которая продавала в Хабаровском крае черную икру.