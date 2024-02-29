Весна или бураны? Какой будет погода в Астане в марте

«В первой декаде предполагается повышение температуры воздуха ночью от −12…-17 градусов до −4…+1 градуса, днем от 0…-5 градусов до +1…+6 градусов. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до −12…-17 градусов, днем до −3…-8 градусов. В начале второй декады ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до −17…-22 градусов, днем до −8…-13 градусов. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха».