Весна или бураны? Какой будет погода в Астане в марте

Как сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в Казгидромете, средняя температура воздуха за месяц ожидается в районе минус 6 градусов, что около нормы.
«В первой декаде предполагается повышение температуры воздуха ночью от −12…-17 градусов до −4…+1 градуса, днем от 0…-5 градусов до +1…+6 градусов. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до −12…-17 градусов, днем до −3…-8 градусов. В начале второй декады ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до −17…-22 градусов, днем до −8…-13 градусов. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха».
А вот в третьей декаде марта синоптики прогнозируют долгожданное постепенное повышение температуры воздуха: ночью до 0…-5 градусов, днем до +3…+8 градусов.
Количество осадков за месяц ожидается выше нормы (норма — 20 миллиметров). Дождь и снег прогнозируются в середине первой, в начале и в конце третьей декады, снег — в середине месяца.
Туман — в начале и в середине месяца, гололед вероятен в конце первой, в начале и в конце третьей декады.
Также астанчан «порадует» метель: согласно прогнозу Казгидромета, ее стоит ждать в середине первой, второй и в начале третьей декады. При этом ожидается ветер 9−14, с порывами до 15−20 метров в секунду.