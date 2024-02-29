В центре Иркутска разбирают двухэтажный деревянный дом

В том числе дом, где жил академик Окладников (Горького, 14). В усадьбе находилась школа, работавшая при церкви. Двухэтажный дом, реставрацией которого занимаются сейчас и который еще недавно был заселен, был некогда главным домом этой усадьбы. В современных документах этот памятник значится как Дом Корюхова. Расселили дом частные собственники, которые и вкладываются в восстановление.