В центре Иркутска разбирают двухэтажный деревянный дом

В том числе дом, где жил академик Окладников (Горького, 14). В усадьбе находилась школа, работавшая при церкви. Двухэтажный дом, реставрацией которого занимаются сейчас и который еще недавно был заселен, был некогда главным домом этой усадьбы. В современных документах этот памятник значится как Дом Корюхова. Расселили дом частные собственники, которые и вкладываются в восстановление.
Проект восстановления этого здания, созданный мастерской «АРМ-10», получил в прошлом году «золотой» диплом в конкурсе «Зодчество в Сибири». Сейчас приступили к демонтажу. Сняли наличники, отвезли в реставрационную мастерскую. Каждое бревно промаркировали. Непригодные будут заменены, годные займут свое прежнее место. Сдать дом в эксплуатацию планируется к концу этого года.