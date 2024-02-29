Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля

«Конечно, приятно осознавать, что, согласно календарю, мне сейчас 14 лет, и вся жизнь впереди (смеется). Но я, конечно, счастливый человек, и ничего в своей судьбе не поменяла бы, получив возможность очутиться в подростковом возрасте. Помню, что в юности мне часто говорили, что я родилась в счастливый день. Конечно, я так и не узнала, почему. Не могу утверждать, что мне везет по жизни. У меня все, как у всех — свои радости и печали. Но стоит заметить, что в мой год, високосный, мне везет немного больше. И здоровье крепче, в семье все стабильно и спокойно, на работе выпадает больше приятных финансовых неожиданностей. Как будто это наше время — всех родившихся 29 февраля. Поэтому и в текущем году рассчитываю на удачу».