Красноярская молодежь отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль

Красноярскую команду в аэропорту проводил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Он пожелал ребятам удачи: «Возможно, фестиваль станет одним из ярких впечатлений, моментом зарождения дружбы, которую вы пронесете через всю свою жизнь, найдете интересных собеседников. У фестиваля очень интересная программа, эти дни вы точно запомните навсегда. Мне хочется, чтобы вы достойно представили Красноярский край, рассказали всем, как у нас здесь круто жить, учиться и работать. У нас уникальный регион, громадный, могучий. Я уверен, что на фестивале Красноярский край будет заметен. Желаю вам здорово провести время, потратить его с умом. Новые контакты и социальные связи — это очень важный багаж, с которым вы вернётесь домой», — отметил Пономаренко.