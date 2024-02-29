Красноярская молодежь отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль

Всего от жителей региона поступило более трех тысяч заявок на участие в фестивале.
Участниками Всемирного фестиваля станут около 10 тысяч российских и столько же иностранных молодых людей из более 100 стран мира, занятых в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни.
Главная цель фестиваля — познакомить между собой молодых и активных людей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее: многополярный мир, основанный на сотрудничестве и поиске общих интересов. Молодёжный форум также призван ознакомить российскую и зарубежную молодёжь с широкими возможностями, которые предоставляет им наша страна.
Красноярскую команду в аэропорту проводил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Он пожелал ребятам удачи: «Возможно, фестиваль станет одним из ярких впечатлений, моментом зарождения дружбы, которую вы пронесете через всю свою жизнь, найдете интересных собеседников. У фестиваля очень интересная программа, эти дни вы точно запомните навсегда. Мне хочется, чтобы вы достойно представили Красноярский край, рассказали всем, как у нас здесь круто жить, учиться и работать. У нас уникальный регион, громадный, могучий. Я уверен, что на фестивале Красноярский край будет заметен. Желаю вам здорово провести время, потратить его с умом. Новые контакты и социальные связи — это очень важный багаж, с которым вы вернётесь домой», — отметил Пономаренко.
В том числе, участники и гости международного события смогут ознакомиться с возможностями для развития молодёжи в Красноярском крае на стенде региона на площадке фестиваля.
Продолжится мероприятие региональной программой. С 10 по 17 марта иностранные участники посетят 30 городов России, включая Красноярск.