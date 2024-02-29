14-летнего футболиста из Братска позвали в академию ЦСКА

Футбольные мастер-классы «1000 юных футболистов» прошли в Томске с 24 по 26 мая 2023. Туда приехала и детская спортивная делегация из Братска. 14-летний подросток показал на мероприятии наилучший спортивный результат. Об этом сообщает спортивная школа «Сибиряк».