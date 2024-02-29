Жителей и гостей Приангарья приглашают встретить весну в компании Дедов Морозов

По ее словам, главным распорядителем фестиваля по традиции будет Байкальский Дед Мороз, а почетными гостями — Российская Снегурочка из Костромы, Белорусский Дед Мороз, который приедет прямиком из Беловежской пущаи, Владыка холода — Чысхаан из Якутии, мурманский Морозко, Тол Бабай, Лымы Ныл, Обыда из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана, свердловские Урал Мороз и Весна Красна и бурятский Саган Убген.