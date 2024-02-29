Жителей и гостей Приангарья приглашают встретить весну в компании Дедов Морозов

Как рассказали в пресс-службе правительства Приангарья, 2 марта встретить весну с Дедами Морозами можно буде в Слюдянке, 3 марта — в Листвянке и Иркутске.
«С каждым годом фестиваль становится зрелищнее, масштабнее, интереснее и привлекает в наш регион все большее число гостей. Встретить зимних волшебников из разных регионов в одном месте — настоящее чудо», — говорит руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
По ее словам, главным распорядителем фестиваля по традиции будет Байкальский Дед Мороз, а почетными гостями — Российская Снегурочка из Костромы, Белорусский Дед Мороз, который приедет прямиком из Беловежской пущаи, Владыка холода — Чысхаан из Якутии, мурманский Морозко, Тол Бабай, Лымы Ныл, Обыда из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана, свердловские Урал Мороз и Весна Красна и бурятский Саган Убген.
Зимние волшебники начнут путешествовать по Иркутской области со Слюдянки, где в 10 часов 2 марта проведут «пресс-конференцию», а в 13 часов торжественно дадут старт фестивалю, в рамках которого запланировано множество ярких развлекательных мероприятий.
3 марта в Листвянке «встретятся» два фестиваля: «Ледяная сказка Байкала» и «Живи на Байкале».