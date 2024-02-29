Когда появятся новые площадки для выгула собак в Красноярске?

«Всего в Красноярске действует 21 муниципальная площадка для собак. Ещё пять оборудовали на своих участках частные инвесторы. В 2023 году установлено пять, ещё две появились, когда проводилось благоустройство скверов по программе “Формирование комфортной городской среды” в рамках нацпроекта “Жильё и городская среда”, инициированного президентом России, — рассказала представитель департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска Светлана Трушкова. — Из городского бюджета выделено 15,4 млн рублей на создание новых площадок для выгула и тренировки собак.