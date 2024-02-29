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Иркутян приглашают на выставку комнатных растений

Иркутск, НИА-Байкал — 5, 6 и 7 марта в культурно-досуговом центре «Марат» пройдет выставка комнатных растений «Красна весна цветами».
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В экспозиции будут представлены бугенвиллии, фикусы, хои, филодендроны, сингониумы, гибискусы, хлорофитумы, кактусы, литопсы, суккуленты, лимоны, каламандины и другие.

Опытные цветоводы поделятся секретами выращивания комнатных растений. Посетители смогут получить консультации по интересующим вопросам, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Выставка организована городским клубом садоводов-опытников имени Томсона совместно с Союзом садоводов Иркутска и Иркутской области и администрацией города.

Всех желающих приглашают по адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19, остановка «Ремесленное училище». Время работы: с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Телефон для справок: 8 (902) 171−15−10.

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