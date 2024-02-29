В Кемерове создадут ещё больше мест для прогулок и отдыха горожан

«Модернизировать городские общественные пространства с участием федерального финансирования мы начали в 2017 году. Это парки, скверы, набережные в разных районах города. Они разные по площади, протяжённости и наполнению. В этом году благоустроим ещё 11, в 2025 году — столько же», — пишет глава города.