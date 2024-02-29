В Кемерове создадут ещё больше мест для прогулок и отдыха горожан

Как сообщает мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, благодаря продлению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года в Кемерове появится ещё больше мест для прогулок, активностей и отдыха горожан.
«Модернизировать городские общественные пространства с участием федерального финансирования мы начали в 2017 году. Это парки, скверы, набережные в разных районах города. Они разные по площади, протяжённости и наполнению. В этом году благоустроим ещё 11, в 2025 году — столько же», — пишет глава города.
В этом году в Кемерове закончат строительство 200-метрового участка набережной Томи от пешеходного бульвара до «Кузбасс-Арены». Там появится спуск у воды в районе зоны отдыха «Чайка». Концепцию следующего участка тоже дорабатывают.
Также чиновник напомнил про капремонт парка Победы им. Жукова, где благоустраивают оба берега. Пока подрядчик создаёт концепцию неосвоенной территории напротив парка. Полностью сдадут его в следующем году.