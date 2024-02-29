Незаконно установленные торговые киоски сносят в Таразе

По информации пресс-службы акимата города Тараза, специальная рабочая группа по демонтажу незаконно установленных киосков была образована в январе этого года.
— Подсчитано, что в настоящее время в территориальных округах имеется 383 киоска. В том числе 59 незаконно установленных, из которых 18 уже демонтировано. Продолжается работа по улучшению архитектурного облика Тараза, и демонтаж незаконного установленных торговых киосков является одним из направлений этой комплексной работы. Все владельцы незаконно установленных киосков получили предписания.
С владельцами киосков ведется разъяснительная работа, им предлагают торговые места на территории крупных торговых объектов.
Как сообщалось, в этом году площадь города Тараза расширится за счет присоединения близлежащих населенных пунктов двух районов. Принято решение об изменении административных границ областного центра. В черту города вошли свыше 1 761 гектар от Байзакского района и около 11 258 гектар от Жамбылского района. Помимо этого, областной центр разделят на два административно-территориальных района. В связи с расширением площади Тараза принят новый Генеральный план города.