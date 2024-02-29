Незаконно установленные торговые киоски сносят в Таразе

Как сообщалось, в этом году площадь города Тараза расширится за счет присоединения близлежащих населенных пунктов двух районов. Принято решение об изменении административных границ областного центра. В черту города вошли свыше 1 761 гектар от Байзакского района и около 11 258 гектар от Жамбылского района. Помимо этого, областной центр разделят на два административно-территориальных района. В связи с расширением площади Тараза принят новый Генеральный план города.