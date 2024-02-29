В Новосибирске продают экстремального котенка с инопланетными ушами

В Новосибирске продают ориентального котенка экстремального типа. За кошку с инопланетной внешностью владельцы просят 80 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».
В описании отмечено, что двухмесячный мальчик голубого окраса имеет крепкое здоровье, ласковый темперамент и оригинальную внешность.
«Котята обучены кошачьим премудростям, знают лоточек, когтеточку, кушают профессиональные корма, а так же мясные миксы из фермерского, экологически чистого и правильного мяска. Вакцинированы, и перед отъездом домой будут стерилизованы», — написали владельцы.
Котенка доставить в любую точку мира за счет владельца. Также авторы объявления предлагают котят табби для раннего бронирования.
Напомним, в Новосибирске продают коллекцию спичечных этикеток времен СССР.