В Новосибирске продают экстремального котенка с инопланетными ушами

«Котята обучены кошачьим премудростям, знают лоточек, когтеточку, кушают профессиональные корма, а так же мясные миксы из фермерского, экологически чистого и правильного мяска. Вакцинированы, и перед отъездом домой будут стерилизованы», — написали владельцы.