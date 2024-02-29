Научный директор РВИО обсудил с педагогами Иркутска новый школьный учебник

Он прочитал лекции студентам Байкальского государственного университета по теме «От героев прошлого к героям настоящего».
На площадке военно-патриотического парка «Патриот» профессор обсудил с педагогами школ областного центра новый учебник истории, соавтором которого является. Во встрече также приняли участие вице-мэр города, руководитель иркутского регионального отделения РВИО Андрей Южаков и исполнительный директор общества, старший преподаватель кафедры истории России Исторического факультета ИГУ Александр Ануфриев.
«Особенностью учебника стало обновление ряда разделов, в основном посвященных советской истории, вхождению Крыма в состав России, спецоперации на территории Украины. Он несет объективную информацию о событиях в стране и мире, взаимоотношениях с Западом, объясняет причинно-следственные связи, которые привели к происходящему на Донбассе. Факты изложены в доступном для детей формате, — сказал Михаил Мягков. — Безусловно, обращаемся к памяти предков. Ведь у нас огромный пантеон героев, которые обороняли Москву, брали Берлин, осваивали огромные просторы Восточной Сибири и Дальнего Востока, среди них есть и иркутяне. Когда мы об этом помним, то лучше и больше понимаем, что защищаем сегодня. Как говорит Президент Российской Федерации, нужно знать прошлое, чтобы видеть и строить наше будущее».
«Показали Михаилу Мягкову достопримечательности Иркутска, посмотрели стелу “Город трудовой доблести” на Байкальском кольце. Профессор отметил высокий уровень и качество работы по сохранению исторического наследия в областном центре. Для нас это высокая оценка. Изучение событий прошлых лет, подача достоверной информации, в том числе в школьной программе очень важны. Так мы понимаем логику и причины того, что происходит сейчас в современном мире. Город уделяет этому особое внимание», — подчеркнул Андрей Южаков.
Мнением о новом учебнике поделились также иркутские педагоги.
«Издание достаточно содержательное и структурированное, в нем много иллюстраций. Самое главное, что все изложено понятным для детей языком. Ребятам стало проще заниматься», — прокомментировала учитель истории школы № 26 Виктория Рупышева.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, деятельность Российского военного-исторического общества направлена на сохранение исторической памяти. Ежегодно активисты РВИО устанавливают и реставрируют десятки памятников истории по всей России, сотни мемориальных досок. В Иркутской области при поддержке объединения открыли памятник Михаилу Милю и Николаю Камову, бюст Герою Советского Союза Евгению Пепеляеву, стелу «Город трудовой доблести».