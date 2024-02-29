Научный директор РВИО обсудил с педагогами Иркутска новый школьный учебник

«Особенностью учебника стало обновление ряда разделов, в основном посвященных советской истории, вхождению Крыма в состав России, спецоперации на территории Украины. Он несет объективную информацию о событиях в стране и мире, взаимоотношениях с Западом, объясняет причинно-следственные связи, которые привели к происходящему на Донбассе. Факты изложены в доступном для детей формате, — сказал Михаил Мягков. — Безусловно, обращаемся к памяти предков. Ведь у нас огромный пантеон героев, которые обороняли Москву, брали Берлин, осваивали огромные просторы Восточной Сибири и Дальнего Востока, среди них есть и иркутяне. Когда мы об этом помним, то лучше и больше понимаем, что защищаем сегодня. Как говорит Президент Российской Федерации, нужно знать прошлое, чтобы видеть и строить наше будущее».