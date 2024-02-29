Береговую территорию Ушаковки благоустроят в этом году в Иркутске

«Это место должно быть удобным для всех категорий граждан: молодежи, старшего поколения, родителей с детьми, маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников. Для них в проект включили специальные качели и карусель, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. — Экопарк сохранит свою идентичность, природное озеленение. Даже детскую площадку сделаем в экостиле — из дерева».