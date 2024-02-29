Береговую территорию Ушаковки благоустроят в этом году в Иркутске

Весной прошлого года эта территория стала лидером голосования жителей: ее поддержали более 9,5 тысячи иркутян. В несколько этапов здесь создадут большой экопарк.
В этом году будет организована аллея вдоль всей береговой линии, сформированы прогулочные тропы, подходы к пешеходным мостам через Ушаковку, выполнено устройство наружного освещения и тротуаров. Также установят скамейки, урны, произведут расчистку от мусора, поваленных деревьев и кустарников. Для юных посетителей парка обустроят детскую площадку с игровым комплексом, качелями, каруселью, сообщает пресс-служба мэрии.
«Это место должно быть удобным для всех категорий граждан: молодежи, старшего поколения, родителей с детьми, маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников. Для них в проект включили специальные качели и карусель, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. — Экопарк сохранит свою идентичность, природное озеленение. Даже детскую площадку сделаем в экостиле — из дерева».
Напомним, голосование за проекты благоустройства в 2025 году пройдет этой весной.