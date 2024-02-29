В Тасеево открылся Центр общения старшего поколения

Центры общения старшего поколения открываются по всей стране на площадках Социального фонда, большинство из них находятся в глубинке. В Тасеево Центр стал трехсотым по России и третьим в Красноярском крае. Еще два находятся в Бирилюсском и Емельяновском районах.