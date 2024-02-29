В Тасеево открылся Центр общения старшего поколения

Центры общения старшего поколения открываются по всей стране на площадках Социального фонда, большинство из них находятся в глубинке. В Тасеево Центр стал трехсотым по России и третьим в Красноярском крае. Еще два находятся в Бирилюсском и Емельяновском районах.
Такие площадки позволяют создавать достойные условия жизни для старшего поколения, для них открываются дополнительные возможности для самореализации. Пожилым людям предоставлен компьютерный зал, мини-библиотека, настольные игры. В Центре будут проходить тренинги, мастер-классы, кинопоказы, образовательные программы по финансовой и компьютерной грамотности.
Организовывать досуг для пенсионеров помогут учреждения культуры, социальной защиты, общественных организаций.
Также «Губернские аптеки» будут участвовать в создании досуга для пожилых людей, проводить полезные лекции. Первая беседа с пенсионерами состоится по каталогу продукции, на которой сотрудники государственной сети аптек подробно расскажут о лечебном и уходовом ассортименте собственного производства.
Центр общения старшего поколения в Тасеево расположен на улице Мичурина, 7. График работы: с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу — с 8 до 16 часов.