Последние новости Воронежа на 29 февраля 2024 года: благоустройство «Танаиса», тревожные сирены и кусок подошвы в ноге ребенка и

В администрацию Воронежа обратился инвестор с предложением по благоустройству парка «Танаис». В обновление общественного пространства планируют вложить 415 млн рублей, из них порядка 242 млн — в инфраструктуру, разделенную на зоны — спортивную, детскую, рекреационную и другие. Как уточнили в мэрии, согласно проекту в «Танаисе» появится памп-трек, площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом, теннисом и воркаутом. Оборудуют здесь и трассу здоровья. Планируется также воссоздать любимую горожанами «Поляну сказок», обновить тропинки и центральную аллею, добавить «зелени», провести освещение и видеонаблюдение. В парке установят археологическую песочницу, амфитеатр для мероприятий и фонтан. После заключения концессионного соглашения «Танаис» останется муниципальным. Окупать вложения бизнесмены планируют за счет проката, аттракционов, фудкорта, кафе и других локаций.
6 марта в Воронежской области прозвучат тревожные сирены. Об этом сообщили в правительстве региона. Жители могут услышать звуки электросирен с 10:40 до 10:43. Власти просят воронежцев не беспокоиться и сохранять спокойствие. Подобные комплексные проверки региональной автоматизированной системы оповещения населения проводятся регулярно для оценки ее готовности к работе.
Из стопы подростка воронежские врачи достали кусок резиновой подошвы. О необычной операции рассказали сотрудники областной детской больницы № 2. Ребенка привели в медучреждение из-за боли в ноге. Оказалось, мальчик еще летом 2023-го наступил на гвоздь. К врачам при этом он не обратился. Рана зажила сама. Однако через несколько месяцев стопа начала болеть. При осмотре врачи определили уплотнение в виде инородного тела. Вскрыли его, а там оказался кусок резиновой подошвы. Рану обработали и поставили дренаж. Через некоторое время пациента выписали.
Воронежский суд ужесточил приговор пьяному водителю, который избил полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 47-летний Сергей Свитенко в июне 2021 года ехал на своем автомобиле по улице Курчатова и устроил ДТП. На место аварии прибыл участковый: его вызвали местные жители. Пьяный мужчина начал грубо и нецензурно выражаться в адрес правоохранителя, а затем нанес ему несколько ударов в область головы. При этом воронежец называл себя криминальным авторитетом. После расследования уголовного дело суд приговорил обвиняемого к полутора годам колонии поселения. Однако прокуратура обжаловала решение, не согласившись с его мягкостью. В итоге срок увеличили вдвое. Теперь мужчина проведет в колонии три года.