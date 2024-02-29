Последние новости Воронежа на 29 февраля 2024 года: благоустройство «Танаиса», тревожные сирены и кусок подошвы в ноге ребенка и

Воронежский суд ужесточил приговор пьяному водителю, который избил полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 47-летний Сергей Свитенко в июне 2021 года ехал на своем автомобиле по улице Курчатова и устроил ДТП. На место аварии прибыл участковый: его вызвали местные жители. Пьяный мужчина начал грубо и нецензурно выражаться в адрес правоохранителя, а затем нанес ему несколько ударов в область головы. При этом воронежец называл себя криминальным авторитетом. После расследования уголовного дело суд приговорил обвиняемого к полутора годам колонии поселения. Однако прокуратура обжаловала решение, не согласившись с его мягкостью. В итоге срок увеличили вдвое. Теперь мужчина проведет в колонии три года.