С 1 марта всем бюджетникам вновь поднимут зарплату — на 7,7%

С 1 марта всем бюджетникам Кузбасса снова поднимут зарплату на 7,7%. Увеличение коснётся 190 тыс. человек, или 25% от общего числа трудоустроенных граждан.
«Мы постоянно работаем над повышением доходов и работников, которые работают на частных предприятиях, и большим количеством работников, которые работают в бюджетной сфере», — объяснил повышение губернатор Сергей Цивилев.
Так, зарплата поднимется у педагогических работников дошкольного, общего и дополнительного образования, преподавателей и мастеров среднего и профессионального образования, работников культуры, врачей, среднего медицинского персонала, социальных работников.
С 1 сентября 2023 зарплаты этих категорий уже выросла на 10%, а с 1 декабря на 10% увеличили оклад всем остальным. Мы рассказывали, как происходили увеличения зарплат и увеличились ли доходы кузбассовцев на самом деле.