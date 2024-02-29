Метание топора и суп из изюбря: в Приморье отметят фестиваль малочисленных народов

В селе Красный Яр Пожарского округа с 7 по 9 марта отметят традиционный весенний фестиваль «Ва:кчай ни» (0+), приуроченный к окончанию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов Приморья. Одной из составляющих праздника станет Кубок Приморского края по шахматам (0+), посвященный памяти Василия Батанеевича Суляндзига, сообщили ИА PrimaMedia в национальном парке «Бикин».
Фестиваль откроет шаманский обряд, а затем перед зрителями выступят хор «Бикинских матерей» и детский танцевальный ансамбль «Кэсихи». Умельцы народных промыслов представят сувенирную продукцию на «Улице мастеров».
После активностей всех желающих угостят «супом охотника» из изюбря. Гости фестиваля смогут отведать и другие местные деликатесы.
Организаторами фестиваля выступают национальный парк «Бикин», Центр «Амурский тигр», Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморья. «Ва:кчайни» проводится с 2017 года и собирает до 500 гостей каждый сезон.