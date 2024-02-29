Метание топора и суп из изюбря: в Приморье отметят фестиваль малочисленных народов

В селе Красный Яр Пожарского округа с 7 по 9 марта отметят традиционный весенний фестиваль «Ва:кчай ни» (0+), приуроченный к окончанию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов Приморья. Одной из составляющих праздника станет Кубок Приморского края по шахматам (0+), посвященный памяти Василия Батанеевича Суляндзига, сообщили ИА PrimaMedia в национальном парке «Бикин».

Также в программе фестиваля — соревнования по национальным видам спорта коренных малочисленных народов: командная лыжня, стрельба из лука, стрельба из пневматической винтовки, метание копья, перетягивание каната, гиревой спорт, ходули и метание топора на дальность. Кстати, метание топора появилось в программе соревнований всего три года назад, но уже стало одним из самых популярных видов состязаний среди участников фестиваля. Так, в прошлом году зафиксирован своеобразный рекорд — зафиксирован полет снаряда на 92 метра.