Хабаровские стриптизеры готовы к встрече 8 марта

Так, например, в Челябинске к 8 марта не осталось свободных для бронирования мастеров эротического танца. В связи с ажиотажем на Международный женский день стоимость пяти минут эротического танца в мужском исполнении составил 14 тысяч рублей.
Что касается Хабаровска, то тут служба приема заказов уверила, что проблем с заказами пока нет и ценник соответствует прейскуранту. Стоимость заказа танцора пока стоить от трех с половиной тысяч рублей, а за дуэт можно отдать все семь тысяч. Однако было отмечено, что ближе к праздникам стоимость услуг будет корректироваться.
Что касается предпочтений жителей краевого центра, то у них большим спросом пользуются тематические эротические шоу — ковбои, полицейские, или шоу «Строители».