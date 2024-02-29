Хабаровские стриптизеры готовы к встрече 8 марта

Что касается Хабаровска, то тут служба приема заказов уверила, что проблем с заказами пока нет и ценник соответствует прейскуранту. Стоимость заказа танцора пока стоить от трех с половиной тысяч рублей, а за дуэт можно отдать все семь тысяч. Однако было отмечено, что ближе к праздникам стоимость услуг будет корректироваться.