На сельскохозяйственной ярмарке 1 марта кемеровчан угостят кашей и чаем

Кемеровская мэрия сообщает, что 1 марта на площади Советов пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка. С 9 утра кемеровчане смогут купить яйцо, рыбу, мясо и деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, молочную продукцию от кузбасских производителей.
Фермеры потребительской кооперации представят на ярмарке папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое. Мастера декоративно-прикладного искусства предложат свои работы.
Также кемеровчан накормят кашей и напоят горячим чаем. Волонтёры помогут пожилым людям донести тяжёлые сумки до остановки.
В связи с ярмаркой уже с 20 часов 29 февраля до 14 часов 1 марта нельзя будет припарковаться на ул. Красной в районе филармонии и вдоль сквера у администрации правительства. Также через эту парковку запретят въезд в сторону площади Советов.