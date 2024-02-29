На сельскохозяйственной ярмарке 1 марта кемеровчан угостят кашей и чаем

В связи с ярмаркой уже с 20 часов 29 февраля до 14 часов 1 марта нельзя будет припарковаться на ул. Красной в районе филармонии и вдоль сквера у администрации правительства. Также через эту парковку запретят въезд в сторону площади Советов.