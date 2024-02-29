Екатеринбург готовится к засухе и пожарам

«По предварительному прогнозу, текущий год может стать таким же засушливым, как прошлый. Хотя Екатеринбург меньше других городов области почувствовал на себе последствия пожаров в 2023 году, екатеринбуржцы активно участвовали в тушении огня в других муниципалитетах. Необходимо начать подготовку к весенне-летнему периоду уже сейчас. От того, как качественно мы соблюдем все меры предосторожности, будут зависеть жизни и здоровье уральцев», — заявил Алексей Орлов.