Екатеринбург готовится к засухе и пожарам

«По предварительному прогнозу, текущий год может стать таким же засушливым, как прошлый. Хотя Екатеринбург меньше других городов области почувствовал на себе последствия пожаров в 2023 году, екатеринбуржцы активно участвовали в тушении огня в других муниципалитетах. Необходимо начать подготовку к весенне-летнему периоду уже сейчас. От того, как качественно мы соблюдем все меры предосторожности, будут зависеть жизни и здоровье уральцев», — заявил Алексей Орлов.
В этом году план по повышению пожарной безопасности включает строительство трех новых пожарных водоемов в поселках Изоплит, Исток и Шувакиш. Кроме того, для повышения осведомленности горожан о правилах пожарной безопасности распространят 300 тыс. листовок. Эти действия направлены на предотвращение возможных пожаров и снижение рисков для населения в случае засушливого лета.
Как писал ЕАН, расходы бюджета Свердловской области на защиту лесов от пожаров в 2024 году выросли в пять раз — до 989 млн рублей. Увеличение средств связано с чередой пожаров, накрывших регион весной-летом 2023 года. В этот раз власти выделили «почти миллиард», из которого 820 млн рублей — средства самой области.
Сезон 2023 года стал самым пожароопасным в Свердловской области за много лет. Пожары начались в последнюю неделю апреля, когда вспыхнул поселок Сосьва. Жилья лишились 600 человек, в историю вмешивался президент РФ Владимир Путин. В июле подобный пожар случился в селе Шайдуриха. В течение нескольких часов огнем было уничтожено свыше 40 домов.