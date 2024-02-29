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Екатеринбург готовится к засухе и пожарам

Власти Екатеринбурга начали подготовку к предстоящему пожароопасному сезону, так как возможна засуха, подобная прошлогодней. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждались меры по обеспечению пожарной безопасности. Глава города Алексей Орлов подчеркнул, насколько важна своевременная подготовка к весенне-летнему периоду для защиты жизни и здоровья жителей.
Источник: AP 2023

«По предварительному прогнозу, текущий год может стать таким же засушливым, как прошлый. Хотя Екатеринбург меньше других городов области почувствовал на себе последствия пожаров в 2023 году, екатеринбуржцы активно участвовали в тушении огня в других муниципалитетах. Необходимо начать подготовку к весенне-летнему периоду уже сейчас. От того, как качественно мы соблюдем все меры предосторожности, будут зависеть жизни и здоровье уральцев», — заявил Алексей Орлов.

В этом году план по повышению пожарной безопасности включает строительство трех новых пожарных водоемов в поселках Изоплит, Исток и Шувакиш. Кроме того, для повышения осведомленности горожан о правилах пожарной безопасности распространят 300 тыс. листовок. Эти действия направлены на предотвращение возможных пожаров и снижение рисков для населения в случае засушливого лета.

Как писал ЕАН, расходы бюджета Свердловской области на защиту лесов от пожаров в 2024 году выросли в пять раз — до 989 млн рублей. Увеличение средств связано с чередой пожаров, накрывших регион весной-летом 2023 года. В этот раз власти выделили «почти миллиард», из которого 820 млн рублей — средства самой области.

Сезон 2023 года стал самым пожароопасным в Свердловской области за много лет. Пожары начались в последнюю неделю апреля, когда вспыхнул поселок Сосьва. Жилья лишились 600 человек, в историю вмешивался президент РФ Владимир Путин. В июле подобный пожар случился в селе Шайдуриха. В течение нескольких часов огнем было уничтожено свыше 40 домов.

МЧС