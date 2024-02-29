В свердловский парк «Оленьи ручьи» запустят поезд

В парке будет организована игровая программа «Здравствуй, Весна-Красна!» с активными играми и загадками, начало которой запланировано на 11:00. Поезд «Орлан» отправится из Екатеринбурга в 8:12 и прибудет на станцию Бажуково в 10:48, обратно поезд выедет в 17:26, чтобы вернуть туристов в Екатеринбург к 20:10.