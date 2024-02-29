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В Уфе 146 частных домов остались без электричества из-за аварии

В поселке «Речные зори» в Калининском районе Уфы отключили электричество из-за аварийной ситуации. Об этом накануне в своих соцсетях сообщил глава района Газизьян Ахмедьянов.
Источник: Башинформ

«В связи с аварийной ситуацией — порывом сетей электроснабжения, от электроэнергии отключены 146 домов частного сектора, а именно, улицы Лазурная, Еленская, Ключевая, Полюсная, Сухаревская, Наречная. Электроэнергия в дома жителей подаётся через генератор», — проинформировал он.

Проблемой занялись специалисты: после нахождения порыва на линии электропередач, аварию устранят. Ахмедьянов взял ситуацию на контроль.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что жители уфимского Нагаево остались без света.

ЖКХ