В Уфе 146 частных домов остались без электричества из-за аварии

«В связи с аварийной ситуацией — порывом сетей электроснабжения, от электроэнергии отключены 146 домов частного сектора, а именно, улицы Лазурная, Еленская, Ключевая, Полюсная, Сухаревская, Наречная. Электроэнергия в дома жителей подаётся через генератор», — проинформировал он.