Бастрыкину доложат о деле врачей, отказавших в лекарстве Мише Бахтину со СМА

Накануне семья мальчика записала очередное видеообращение к главе ведомства с просьбой возбудить уголовное дело в отношении медиков за отказ выписывать препарат «Рисдиплам». В нем отец Миши Дмитрий Бахтин сообщил, что на консилиуме 27 ноября врачи по-хамски обращались с семьей и необоснованно отказали в препарате, а консилиум от 19 декабря не стал назначать «Рисдиплам».
Напомним, уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении Областной детской клинической больницы (ОДКБ) было возбуждено в 2022 году. В том же году Ленинский районный суд вынес решение в пользу семьи и обязал медиков обеспечить ребенка препаратом «Спинраза». Однако врачи утверждают, что не могут предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза» по медицинским показаниям, поскольку в России нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования данного препарата после препарата «Золгенсма». В ноябре 2023 года лечение «Спинразой» было отменено медицинским консилиумом.