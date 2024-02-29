Бастрыкину доложат о деле врачей, отказавших в лекарстве Мише Бахтину со СМА

Напомним, уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении Областной детской клинической больницы (ОДКБ) было возбуждено в 2022 году. В том же году Ленинский районный суд вынес решение в пользу семьи и обязал медиков обеспечить ребенка препаратом «Спинраза». Однако врачи утверждают, что не могут предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза» по медицинским показаниям, поскольку в России нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования данного препарата после препарата «Золгенсма». В ноябре 2023 года лечение «Спинразой» было отменено медицинским консилиумом.