В Алматы стали чаще приезжать состоятельные туристы

По данным Бюро национальной статистики, за 9 месяцев 2023 года общее количество туристов превысило 1,5 млн человек (рост на 17,5%). В том числе на 51,5% возросло число иностранных туристов и составило почти 410 тысяч человек. Таким образом, мегаполис стал лидером среди городов Казахстана, принимающих иностранных туристов.
— За счет увеличившегося потока туристов мы достигли заметного увеличения основных показателей в сфере туризма. К примеру, налоговые поступления увеличились на 64% и составили 50,2 млрд тенге, число занятых увеличилось на 11% и составило 78 551 человек, инвестиций также показали рост на 47,7% или 106,4 млрд тенге.
Она также назвала топ-5 стран по количеству прибывших туристов. Это Россия — 34% (138 961 человек), Китай — 11,6% (47 619 человек), Индия — 7% (28 983 человек), Турция — 6,2% (25 486 человек) и США — 3,7% (15 084 человек).
— Если говорить о том, в каких гостиницах больше всего предпочитают останавливаться туристы, то 60% из общего количества туристов останавливаются в 4-х и 5-звездочных гостиницах (246 256 человек). Это говорит о высоком благосостоянии иностранного туриста.
Номерной фонд Алматы составляет 11 454 единицы. На сегодня в городе ведется строительство 23 гостиниц на 3287 номеров на 208,4 млрд тенге. В этом году планируется завершение строительства семи гостиниц (1067 номеров на 45,1 млрд тенге), остальные проекты будут завершены до 2027 года.
— Это позволит увеличить номерной фонд города, а также повысить комфортность пребывания туристов в мегаполисе.
В управлении туризма отметили, что иностранные туристы, которые приезжают в Алматы, в основном пользуются услугами гидов и туроператоров. В мегаполисе они хотят увидеть такие места, как Медеу, Шымбулак, Кок-Тобе, Кафедральный собор, Центральный государственный музей, Центральную мечеть, парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Зеленый базар, Арбат, Центральный Парк культуры и отдыха, Парк Первого Президента, Ботанический сад, Рощу Баума, зоопарк и другие.