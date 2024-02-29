В Алматы стали чаще приезжать состоятельные туристы

— Если говорить о том, в каких гостиницах больше всего предпочитают останавливаться туристы, то 60% из общего количества туристов останавливаются в 4-х и 5-звездочных гостиницах (246 256 человек). Это говорит о высоком благосостоянии иностранного туриста.