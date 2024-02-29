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Ситуацию по коронавирусу в Приморье озвучили специалисты

Опасное заболевание все ещё наносит удары.
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье за период с 19 по 25 февраля медики зафиксировали 267 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики — использовать гигиенические маски в общественных местах, контролировать температуру тела, соблюдать правила личной гигиены и сокращать телесные контакты. Кроме того, согласно санитарным правилам «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», заражённые должны соблюдать режим изоляции.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Напомним, министерство здравоохранения России опубликовало 30 января приказ о внесении изменений в перечень категорий граждан, которые будут обязаны сделать прививку от COVID-19. Документ начнет действовать с 1 сентября и будет действителен в течение шести лет.

коронавирус