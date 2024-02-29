Ситуацию по коронавирусу в Приморье озвучили специалисты

В Приморье за период с 19 по 25 февраля медики зафиксировали 267 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики — использовать гигиенические маски в общественных местах, контролировать температуру тела, соблюдать правила личной гигиены и сокращать телесные контакты. Кроме того, согласно санитарным правилам «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», заражённые должны соблюдать режим изоляции.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Напомним, министерство здравоохранения России опубликовало 30 января приказ о внесении изменений в перечень категорий граждан, которые будут обязаны сделать прививку от COVID-19. Документ начнет действовать с 1 сентября и будет действителен в течение шести лет.