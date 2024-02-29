Досаев ввел мораторий на изменения плана детальной планировки Алматы

Я объявил мораторий на корректировку ПДП в течение 2024 года. Мы хотя бы год проживем и посмотрим, что есть, и если будут необходимы изменения, будем проводить (эти изменения — прим. ред.) в 2025 году. Я решил в этом году не пользоваться правом проводить корректировку ПДП два раза в год.