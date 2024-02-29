ГИБДД Хабаровского края получила 25 новых полицейских кроссоверов

— Полноприводные кроссоверы укомплектованы комплексом «ПатрульВидео» для видео- и аудиофиксации обстановки снаружи и внутри машины. Оснащены мощными двухлитровыми турбированными двигателями 190 л. с., позволяющими при необходимости разогнать автомобили до 195 км/ч, — отметили в краевом ГИБДД. Из 25 новых автомобилей 11 будут работать в Хабаровске, 7 — в Комсомольске-на-Амуре, ещё 7 машин поступят в спец роту ДПС и будут задействованы на федеральных трассах. Как отметили в ГИБДД, машины поступили в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Сейчас в автопарке хабаровского ГИБДД находятся автомобили марок Škoda, ВАЗ, УАЗ. Патрульные машины китайской марки Haval, произведенные на заводе в России, впервые будут работать на дорогах региона.



Отмечается, что для машин срок службы в полицейском парке составляет 10 лет, после которого их списывают. В этом году ГИБДД спишет порядка 20 автомобилей. При этом к концу текущего года дорожные полицейские получат ещё одну партию новых машин, однако ни марка, ни их количество пока неизвестны.