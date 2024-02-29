Кому достанется титул и корона? В Хабаровске выберут новую королеву Дальнего Востока

— В конкурсе участвуют девушки со всего Дальнего Востока, есть представительницы из ЕАО, Хабаровского края, Амурской области. Девушки поборются за главный приз — 100 тысяч рублей на участие во Всероссийском конкурсе красоты в Москве, который пройдет с 31 мая по 6 июня в Крокус Сити Холл. Будет много подарков от партнеров. Всего будет четыре возрастные группы: 20−30 лет, 31−39 лет, 40 + и 50 +. В этом году у нас три участницы, которым за 50 лет, — рассказывает Дарья Пятницкая.