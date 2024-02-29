Кому достанется титул и корона? В Хабаровске выберут новую королеву Дальнего Востока

В преддверии международного женского дня Хабаровск превратится в место концентрации яркой красоты и трогательной женственности, и все потому, что в городе пройдет финал регионального конкурса «Королева Дальнего Востока». 30 участниц поборются за главный титул и корону, но самое главное- каждая представительница прекрасного пола получит море положительных эмоций, комплиментов и цветов.
О предстоящем ежегодном конкурсе редакции «КП» — Хабаровск" рассказала Дарья Пятницкая, директор регионального конкурса. Сейчас отборочные туры уже прошли, и впереди у участниц самые важные четыре дня конкурса.
— В конкурсе участвуют девушки со всего Дальнего Востока, есть представительницы из ЕАО, Хабаровского края, Амурской области. Девушки поборются за главный приз — 100 тысяч рублей на участие во Всероссийском конкурсе красоты в Москве, который пройдет с 31 мая по 6 июня в Крокус Сити Холл. Будет много подарков от партнеров. Всего будет четыре возрастные группы: 20−30 лет, 31−39 лет, 40 + и 50 +. В этом году у нас три участницы, которым за 50 лет, — рассказывает Дарья Пятницкая.
В этом году региональный конкурс будет проходить с 5 по 9 марта. За эти дни девушки примут участие в студийной фотосессии, представят себя и свои таланты на вечеринке в честь открытия, будут учиться мастерству дефиле у Анны Вавиловой, спикера с запада, занимающегося конкурсом «Миссис Россия», постановкой речи и голоса у Ольги Рашевской, пройдут мастер-класс Ольги Ионашко по женственности и сексуальности.
— На вечеринке участницы презентуют себя, покажут творческие номера. Жюри отберет сразу номинацию за лучшую визитку. Десять лучших творческих номеров будут показаны на финале, в номинации «Королевский талант». В списке жюри будут наши красавицы: Миссис Вселенная из Ижевска, Миссис Юнити Ворлд из Якутии, наша прекрасная Натали Оскар, Миссис Россия, и многие другие.
Каждый год этот конкурс объединяет невероятно красивых и успешных женщин со всего региона, и каждая из них — уникальна и неповторима. Таланты участниц удивляют, их красота заставляет восторгаться. Именно здесь действительно понимаешь — красота спасет этот мир. В 2024 году мероприятие обещает быть еще более энергичным, заряженным и крутым.