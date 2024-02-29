Почему люди заедают стресс, объяснила казахстанский врач

При потреблении пищи некоторые люди испытывают временное снижение уровня тревоги или стресса, так как это отвлекает их от проблем или помогает справиться с негативными эмоциями, отметила врач.
К тому же при употребление пищи, особенно сладкой или жирной, выделяются гормоны удовольствия (эндорфинов и серотонина), которые помогают снизить уровень стресса и создать ощущение удовлетворения.
«Для многих людей потребление пищи в стрессовых ситуациях становится привычкой, которая может быть связана с детскими или предшествующими опытами, когда еда использовалась как способ успокоения или утешения», — рассказала Улбосын Амиркенова.
Как она отметила, подавление стресса через еду может быть способом временного отвлечения от проблем или ситуаций, которые вызывают тревогу. Пока человек сосредоточен на еде, он может временно забыть о своих проблемах.
Хотя еда может временно облегчить ощущение стресса, это часто временное решение, которое не решает основных проблем. «Важно развивать альтернативные стратегии для эффективного управления стрессом, такие как физическая активность, медитация, глубокое дыхание или обращение за помощью к специалисту, если стресс становится проблемой», — добавила специалист.