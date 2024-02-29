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Приморье — в десятке лучших регионов по предоставлению госуслуг

В крае активно ведется работа по цифровизации.
Источник: Агентство «Москва»

Благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика» в Приморском крае 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 2024 году доступны онлайн, это в два раза больше запланированных показателей. Приморцы получают в электронном виде более 85% сервисов.

В крае активно ведется работа по цифровизации. В рамках нацпроекта действует ряд региональных проектов, например, «Цифровое государственное управление» и «Информационная инфраструктура». Одним из главных результатов их реализации стало подключение социально значимых объектов к интернету. Среди них образовательные организации, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии и другие. Сейчас доступ ко всемирной сети имеют 100% таких учреждений и это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

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По данным министерства цифрового развития и связи Приморского края, сегодня на портале «Госуслуги» в электронном виде подается 85,79% всех заявлений граждан по наиболее востребованным услугам. В прошлом году на портале было зарегистрировано почти 2,5 миллиона обращений, на миллион больше показателей 2020 года. В общей сложности в 2024 году приморцы могут получить 423 вида услуг на Едином и Региональном порталах Госуслуг, в 18 раз больше, чем в 2020 году.


Кроме того, Приморский край вошел в топ-10 регионов страны по удовлетворенности жителей государственными услугами, полученными в электронном виде. Специалисты ведомства отметили, что это показатель доверия граждан сервисам портала Госуслуг.

Самым популярным сервисом в крае стала запись на прием к врачу, в 2023 году было зафиксировано 877 тысяч заявлений.

Важным нововведением стала возможность записи детей в школу и детский сад через сервисы Госуслуг и электронный портал образовательных услуг. Суммарно в дошкольные и общеобразовательные учреждения таким образом зарегистрированы более 20 тысяч человек. В целом за четыре года спрос на услуги образования в электронном виде на портале «Госуслуг» в Приморье вырос на 150%.

Кроме того, более 85 тысяч обращений подано через портал «Госуслуги» на единовременные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в частности, после прошедших паводков и ливней в 2023 году. Число заявлений на выплаты многодетным и нуждающимся семьям выросло в пять раз — со 150 в 2020 году до 834 в 2023. Востребовано у граждан предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, за ними люди обращались примерно 16 тысяч раз.

— Наши услуги социально направленные. Они были переведены в электронный вид в первую очередь для их качественного изменения и улучшения. Сейчас министерство цифрового развития и связи Приморского края направляет усилия на то, чтобы сделать предоставление услуг более клиентоцентричным, благодаря чему меняются принципы их оказания с учетом обратной связи от граждан, — отметил замминистра цифрового развития и связи края Игорь Виткалов.

По данным ведомства, в 2023 году из всех 163 краевых услуг 67% получили высокие оценки качества предоставления по установленным стандартам и методикам, 33% требуют повышения качества. Уже в текущем году сервисы, получившие низкие оценки, будут исследованы и скорректированы.

Отметим, Приморский край является одним из лидеров Национального рейтинга качества жизни в регионах, который проводится Агентством стратегических инициатив. На данный момент Приморье в топ-10 лучших регионов по уровню удовлетворенности граждан предоставляемыми государственными и муниципальными услугами.

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