Приморье — в десятке лучших регионов по предоставлению госуслуг



Кроме того, Приморский край вошел в топ-10 регионов страны по удовлетворенности жителей государственными услугами, полученными в электронном виде. Специалисты ведомства отметили, что это показатель доверия граждан сервисам портала Госуслуг.



Самым популярным сервисом в крае стала запись на прием к врачу, в 2023 году было зафиксировано 877 тысяч заявлений.



Важным нововведением стала возможность записи детей в школу и детский сад через сервисы Госуслуг и электронный портал образовательных услуг. Суммарно в дошкольные и общеобразовательные учреждения таким образом зарегистрированы более 20 тысяч человек. В целом за четыре года спрос на услуги образования в электронном виде на портале «Госуслуг» в Приморье вырос на 150%.

