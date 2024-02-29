Приморье — в десятке лучших регионов по предоставлению госуслуг

Благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика» в Приморском крае 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 2024 году доступны онлайн, это в два раза больше запланированных показателей. Приморцы получают в электронном виде более 85% сервисов.
В крае активно ведется работа по цифровизации. В рамках нацпроекта действует ряд региональных проектов, например, «Цифровое государственное управление» и «Информационная инфраструктура». Одним из главных результатов их реализации стало подключение социально значимых объектов к интернету. Среди них образовательные организации, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии и другие. Сейчас доступ ко всемирной сети имеют 100% таких учреждений и это почти вдвое больше, чем в 2018 году.
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Кроме того, Приморский край вошел в топ-10 регионов страны по удовлетворенности жителей государственными услугами, полученными в электронном виде. Специалисты ведомства отметили, что это показатель доверия граждан сервисам портала Госуслуг.
Самым популярным сервисом в крае стала запись на прием к врачу, в 2023 году было зафиксировано 877 тысяч заявлений.
Важным нововведением стала возможность записи детей в школу и детский сад через сервисы Госуслуг и электронный портал образовательных услуг. Суммарно в дошкольные и общеобразовательные учреждения таким образом зарегистрированы более 20 тысяч человек. В целом за четыре года спрос на услуги образования в электронном виде на портале «Госуслуг» в Приморье вырос на 150%.
— Наши услуги социально направленные. Они были переведены в электронный вид в первую очередь для их качественного изменения и улучшения. Сейчас министерство цифрового развития и связи Приморского края направляет усилия на то, чтобы сделать предоставление услуг более клиентоцентричным, благодаря чему меняются принципы их оказания с учетом обратной связи от граждан, — отметил замминистра цифрового развития и связи края Игорь Виткалов.
По данным ведомства, в 2023 году из всех 163 краевых услуг 67% получили высокие оценки качества предоставления по установленным стандартам и методикам, 33% требуют повышения качества. Уже в текущем году сервисы, получившие низкие оценки, будут исследованы и скорректированы.
Отметим, Приморский край является одним из лидеров Национального рейтинга качества жизни в регионах, который проводится Агентством стратегических инициатив. На данный момент Приморье в топ-10 лучших регионов по уровню удовлетворенности граждан предоставляемыми государственными и муниципальными услугами.