«Твой возраст — 5 лет, иди в детсад!»: родившиеся 29 февраля сибиряки рассказали о популярных шутках и вопросах

29 и 02 — это про какие-то противоречия, которые человек в себе может не понимать или гармонизировать. В людях, рожденных под этой датой будто борется лед и пламя. Но в то же время многочисленные двойки говорят о том, что они достаточно чувствительны, восприимчивы, сентиментальны. У них может быть хорошо развита интуиция, экстрасенсорные способности, предрасположенность к эзотерике, мистике, психологии. Такие люди очень наблюдательны и проницательны, но могут быть немного отстраненными или недоверчивыми. У них есть лидерская энергия, но чаще всего стоят они не у руля, а действуют как «серые кардиналы». Они достаточно спокойны и уравновешенны, у них есть дипломатические способности и они могут своей мягкой энергией гармонизировать пространство и энергию других. Таким людям очень важно иметь партнера в личной жизни и единомышленника в работе. Благодаря этому они чувствуют свою целостность.