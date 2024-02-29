В Хабаровском крае пройдет «Праздник охотника» (0+)

В Хабаровском крае отметят начало весны и «Праздник охотника» (0+). Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, жителей и гостей края приглашают отдохнуть на горнолыжных курортах края, отправиться в первый весенний поход на Хехцир и посмотреть на традиционные состязания охотников. Эти и другие мероприятия организуют в рамках проекта «Отдыхаем в крае».