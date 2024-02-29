В Хабаровском крае пройдет «Праздник охотника» (0+)

В Хабаровском крае отметят начало весны и «Праздник охотника» (0+). Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, жителей и гостей края приглашают отдохнуть на горнолыжных курортах края, отправиться в первый весенний поход на Хехцир и посмотреть на традиционные состязания охотников. Эти и другие мероприятия организуют в рамках проекта «Отдыхаем в крае».
В краевом министерстве туризма отметили, что отдыхающие предпочитают этнографические экскурсии и национальные обрядовые праздники. Одно из таких мероприятий пройдет в ближайшую субботу, 2 марта.
«Праздник охотника» или «Вайчамди Аняни» пройдет в селе Омми Амурского района. Это будет седьмое по счету состязание. Для гостей организуют массовые гуляния, желающие попробуют национальные блюда, посмотрят на состязание охотников. Участники соревнований будут прыгать через нарты, распознавать следы диких животных, стрелять из лука, доставлять добычу волоком на лыжах, метать аркан-маут, выполнять другие упражнения.