Сезон охоты на некоторых животных закрывается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с последним днем зимы заканчивается сезон охоты на некоторых животных. Так, с 29 февраля, запрещено добывать зайца-беляка, лисицу, енотовидную собаку, ондатру, выдру, белку, горностая, колонка, норку, росомаху, рысь, соболя, рябчика, тетерева, глухаря, белую и тундряную куропаток.
— Напоминаем о необходимости направления по месту получения разрешения сведений о добыче охотничьих ресурсов и их количестве в течение 20 дней после окончания срока охоты, указанного в разрешении, — сообщили в управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края.
Также во всех районах, кроме Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского закрывается сезон охоты на волка. Здесь добыча хищного зверя разрешена до 31 марта.