На что обратить внимание при покупке подержанного авто: советы перекупщика

Например, при выборе американских марок авто максимальный пробег для покупки может быть 150−170 тысяч километров, китайских — от 80 до 200 тысяч километров, для европейских и корейских марок — 200−230 тысяч километров. Что касается японских автомобилей, то они являются более надежными по техническому состоянию, поэтому пробег даже в 250 тысяч километров может не пугать покупателя.