На что обратить внимание при покупке подержанного авто: советы перекупщика

«Реальный пробег автомобиля является ключевым фактором для оценки его текущего технического состояния. Опытные водители считают, что при покупке машины необходимо выяснить, чтобы максимально допустимый реальный пробег соответствовал определенным критериям», — рассказал перекупщик njcar.ru.
Например, при выборе американских марок авто максимальный пробег для покупки может быть 150−170 тысяч километров, китайских — от 80 до 200 тысяч километров, для европейских и корейских марок — 200−230 тысяч километров. Что касается японских автомобилей, то они являются более надежными по техническому состоянию, поэтому пробег даже в 250 тысяч километров может не пугать покупателя.
Перед сделкой необходимо изучить и аварийную историю авто, а также технического обслуживания транспорта. При покупке автомобиля старше 10−12 лет лучше всего изучить реальное его техническое состояние.
Напомним, с начала года в России упали продажи поддержанных автомобилей. Согласно данным, спад по сравнению с прошлым годом составил 10%.