Орден «Материнская слава» вновь вручат в Хабаровском крае

— Дети должны хорошо учиться в школе, быть активистами и участниками олимпиад, спортивных соревнований. Это подтверждается характеристиками со школ и всевозможными наградами. Характеристики должны получить и родители с места их трудоустройства. Кроме того, у мам и пап не может быть судимости. Все документы собираются и оформляются. Затем их нужно передать в администрацию района по месту жительства, — рассказали в администрации Индустриального района Хабаровска. Документы принимают до 15 марта. Награду обычно вручает губернатор региона в канун Дня образования Хабаровского края. Ежегодно орден «Материнская слава» передают трем женщинам.



Отметим, с 2006 по 2022 года почетное звание присудили 50 мамам региона.