В часть Челябинской области на сутки заглянет снегопад

После ночных 25-градусных морозов, которые фиксировали в низинах, днём сегодня воздух прогреется до −1…+4. В низинах по-прежнему будет прохладнее, максимум −4, но после 30-градусных морозов это может только порадовать. Ближайшие две ночи будет подмораживать до −18, днём в пятницу и субботу ожидается от +1 до −5. Ветер по-прежнему будет несильным, западным и юго-западным. На этом фоне в регионе в очередной раз продлили предупреждение о НМУ — неблагоприятных метеоусловиях, на фоне которых в приземном слое атмосферы скапливаются вредные выбросы автомобилей и промышленных предприятий.
В Челябинске существенных осадков в ближайшие трое суток не ожидается, будет стоять переменная облачность. По ночам синоптики обещают от −10 до −13, днём сегодня — до +4, следующие двое суток — от −2 до +1 градуса. По данным долгосрочного прогноза, после 8 Марта в город могут вернуться небольшие снегопады.
На фоне приближения весны в челябинском зоопарке происходит «страшное». На днях в вольер белых медведей Сени и Айриши упал маленький тюлень. Благо не настоящий, а лишь дизайнерская игрушка. Но мишки так увлеклись презентом, что тот очень быстро закончился. Год назад к ним падал пингвин, и он тоже не выжил.
Сурикаты и мангусты устроили суетливую распаковку «жуткой» посылки, марал Горыныч чуть не разгромил собственный вольер. А конь Сюрприз провёл мастер-класс о том, как получить желаемое — кажется, совет может кому-то сгодиться с учётом наступающего 8 Марта.