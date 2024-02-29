В часть Челябинской области на сутки заглянет снегопад

После ночных 25-градусных морозов, которые фиксировали в низинах, днём сегодня воздух прогреется до −1…+4. В низинах по-прежнему будет прохладнее, максимум −4, но после 30-градусных морозов это может только порадовать. Ближайшие две ночи будет подмораживать до −18, днём в пятницу и субботу ожидается от +1 до −5. Ветер по-прежнему будет несильным, западным и юго-западным. На этом фоне в регионе в очередной раз продлили предупреждение о НМУ — неблагоприятных метеоусловиях, на фоне которых в приземном слое атмосферы скапливаются вредные выбросы автомобилей и промышленных предприятий.