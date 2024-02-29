Главные новости за 28 февраля

ВЧЕРА.
Лукашенко требовал сделать это предприятие гордостью Беларуси. Узнали, какое будущее у нашей микроэлектроники.
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о признании электронной подписи в трансграничном взаимодействии.
Андрейченко: выборы депутатов свидетельствуют о высоком доверии людей к власти.
Минская городская избирательная комиссия назвала имена избранных депутатов Мингорсовета.
Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам занятости населения.
Сергеенко обозначил первоочередные направления деятельности для БИСИ.
Цифровое развитие Беларуси: подведены итоги выполнения государственной программы в 2023 году.
«Будем совершенствоваться». В ГКНТ обозначили направления развития в Год качества.
«Чувствуем поддержку, силу и доверяем командиру». Как Марина Василевская сдавала космический экзамен.
В Минтруда разъяснили новые условия для назначения семейного капитала и досрочного распоряжения им.
Минобразования озвучило ключевые задачи системы на 2024 год.
Гендиректор аэропорта Минск о популярных направлениях, внештатных посадках и работе в условиях пандемии и санкций.
Прототип искусственной печени, виртуальная реальность от головокружения. Минздрав о новых разработках.
В Национальном банке представлена экспозиция «Суверенная Беларусь».
Новое издание Красной книги Беларуси пополнится более чем 300 видами растений.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню милиции. Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция «Особенности декларирования доходов физических лиц в 2024 году». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция «Основные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, волнующие граждан». Начало в 15.00.
Выставка «В поисках живой души», приуроченная к 215-летнему юбилею классика русской литературы, прозаика, драматурга, публициста Николая Гоголя, откроется в Национальной библиотеке Беларуси. На выставке будут представлены издания известных произведений Гоголя из фондов Национальной библиотеки Беларуси, в том числе сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», поэма «Мертвые души», пьеса «Ревизор», издания о личности и творчестве Николая Гоголя, а также переводы на белорусский язык, выполненные Кондратом Крапивой, Михаилом Машарой, Максимом Лужаниным. Также можно будет увидеть работы современных белорусских художников, членов Белорусского союза художников, студентов, магистрантов и преподавателей Белорусской государственной академии искусств, посвященные творчеству и личности писателя.
В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Выставка «Мова ваеннай ілюстрацыі», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 марта в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году провозгласила этот день Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели — мирового сообщества, свободного от наркомании.
Всемирный день гражданской обороны (гражданской защиты). Отмечается в честь вступления в силу 1 марта 1972 года Устава Международной организации гражданской обороны.
День «Ноль дискриминации» — отмечается 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС — Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД.
85 лет назад родился Конопля Евгений Федорович, белорусский ученый в области биохимии и радиобиологии, член-корреспондент (1986), академик НАН Беларуси (1989), доктор медицинских наук (1976), профессор (1984), заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2004). В 1962 году окончил Минский медицинский институт. Был заведующим лаборатории, руководителем отделения НИИ онкологии и медрадиологии Минздрава Беларуси, заведующим лабораторией Сектора геронтологии АН Беларуси, заведующим Сектором геронтологии АН Беларуси, директором Института радиобиологии НАН Беларуси, одновременно с 2006 года — председателем Президиума Гомельского филиала НАН Беларуси, и.о. академика-секретаря Отделения медицинских наук НАН Беларуси. Автор около 350 научных работ,
70 лет назад родился Ховард Рон, американский кинорежиссер, двукратный обладатель премии «Оскар». Наиболее известные фильмы «Аполлон-13», «Нокдаун», «Гонка», «Игры разума», а также экранизации книг Дэна Брауна «Код да Винчи», «Ангелы и демоны» и «Инферно».