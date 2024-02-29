Главные новости за 28 февраля

85 лет назад родился Конопля Евгений Федорович, белорусский ученый в области биохимии и радиобиологии, член-корреспондент (1986), академик НАН Беларуси (1989), доктор медицинских наук (1976), профессор (1984), заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2004). В 1962 году окончил Минский медицинский институт. Был заведующим лаборатории, руководителем отделения НИИ онкологии и медрадиологии Минздрава Беларуси, заведующим лабораторией Сектора геронтологии АН Беларуси, заведующим Сектором геронтологии АН Беларуси, директором Института радиобиологии НАН Беларуси, одновременно с 2006 года — председателем Президиума Гомельского филиала НАН Беларуси, и.о. академика-секретаря Отделения медицинских наук НАН Беларуси. Автор около 350 научных работ, в т. ч. 10 монографий. Исследования посвящены разработке научных основ действия на организм ионизирующих излучений, возникновению злокачественного процесса, в т. ч. выяснению на молекулярно-клеточном и организменном уровнях механизмов действия гормонов, их метаболизма и нейрогормональной регуляции. В НИИ онкологии и медрадиологии разрабатывал комбинированные методы терапии рака, включая лучевое лечение, а также создание способов повышения чувствительности тканей к облучению с применением в качестве протекторов гипертермии и гипергликемии. С начального этапа катастрофы на Чернобыльской АЭС изучал влияние радиации на метаболизм и важнейшие системы организма — эндокринную, иммунную, сердечно-сосудистую и др. Это позволило разработать концепцию проживания населения на радиоактивно загрязненных территориях, положенную в основу Государственной программы преодоления в Беларуси последствий Чернобыльской катастрофы и ряда Законов Республики по защите населения и статусу загрязненных территорий. Умер в 2010 году.