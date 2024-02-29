Обмен между ведомствами: как цифровизация упростила получение госуслуг для москвичей

«Сегодня в базовом регистре доступно более 420 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств. Когда человек обращается за услугой, специалист, ответственный за ее предоставление, получает нужные документы самостоятельно в цифровом формате, не требуя их от заявителя. С 2020 года горожанам не пришлось приносить в различные структуры более 651 миллиона бумажных документов, из них более 275 миллионов — в 2023 году. Благодаря развитию электронного межведомственного взаимодействия с каждым годом жители могут получить все больше услуг в электронном виде, а существующие услуги и сервисы становятся еще удобнее», — отметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.