Обмен между ведомствами: как цифровизация упростила получение госуслуг для москвичей

В 2023 году цифровые услуги и сервисы столицы избавили горожан от необходимости предоставлять в ведомства более 275 миллионов бумажных документов для получения госуслуг. Взаимодействие москвичей и городских служб упростил базовый регистр — система, позволяющая ведомствам обмениваться информацией в электронном виде.
Например, чтобы оформить ежемесячное пособие на детей, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг или прикрепиться к поликлинике, не нужно тратить время на сбор справок, выписок и других документов. Достаточно заполнить электронное заявление на портале mos.ru, а необходимые сведения ведомства запросят самостоятельно через эту систему.
«Сегодня в базовом регистре доступно более 420 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств. Когда человек обращается за услугой, специалист, ответственный за ее предоставление, получает нужные документы самостоятельно в цифровом формате, не требуя их от заявителя. С 2020 года горожанам не пришлось приносить в различные структуры более 651 миллиона бумажных документов, из них более 275 миллионов — в 2023 году. Благодаря развитию электронного межведомственного взаимодействия с каждым годом жители могут получить все больше услуг в электронном виде, а существующие услуги и сервисы становятся еще удобнее», — отметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.
Развитие электронного межведомственного взаимодействия соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.
В столице сформировался принципиально новый стандарт качества городских электронных услуг и сервисов. Они упрощают жителям решение повседневных задач и освобождают время. Ежемесячно пользователи госуслуг заходят более 50 миллионов раз на портал mos.ru. В любое время москвичам с полной учетной записью доступно свыше 420 цифровых услуг и сервисов.
За последние четыре года горожане обратились к услугам и сервисам на mos.ru более 2,3 миллиарда раз, из них в 2023 году — свыше 760 миллионов раз. Ранее Сергей Собянин отметил самые востребованные услуги и сервисы у москвичей по итогам прошлого года. В их число вошли электронная медицинская карта (воспользовались почти 300 миллионов раз), электронный дневник школьника (более 160 миллионов раз), а также передача показаний приборов учета воды и тепла (более 86 миллионов раз).
Базовый регистр работает с 2011 года, за это время оцифрованы сотни услуг как для горожан, так и для бизнеса — от назначения меры социальной поддержки семьям с детьми до получения разрешения на строительство. Полный перечень онлайн-услуг и сервисов доступен в общем каталоге. Быстро и удобно получить необходимую услугу также можно с помощью мобильных приложений. Всю информацию о них можно найти на специальной странице.
Чтобы пользоваться всеми цифровыми возможностями портала mos.ru, необходима полная учетная запись. О том, как ее получить, можно прочитать в специальной инструкции.