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Дожди, туман и до +12°С ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 29 фев — Sputnik. В четверг в утренние часы местами по Беларуси ожидается туман, сообщили в Белгидромете.
Сейчас в Олбани: -2° 0 м/с 50% 753 мм рт. ст. +1°
Источник: Sputnik.by

В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы местами сгустится туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 2−7 м/с.

Дневная температура воздуха составит +4…+10°С, по югу республики воздух прогреется до +12°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Могилеве в четверг будет облачно с прояснениями. В белорусской столице существенных осадков не ожидается, а в Могилеве временами пройдет дождь. Температура воздуха в этих городах днем зафиксируется на отметке +6…+8°С. Ветер неустойчивый слабый, северо-западный 2−7 м/с.

В Гродно и Гомеле — схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +7…+9°С и +8…+10°С соответственно, ветер северо-западный 2−7 м/с.

В Бресте установится еще более теплая погода, а столбик термометра поднимется до отметки +10…+12°С. В городе над Бугом также ожидается облачная с прояснениями погода в основном без осадков. Ветер северо-западный 2−7 м/с.

В Витебске значение температуры воздуха будет значительно ниже — от +4°С до +6°С. В областном центре в четверг установится облачная погода и временами пройдет дождь. Ветер, как и в других белорусских городах, северо-западный 2−7 м/с.