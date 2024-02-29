Дожди, туман и до +12°С ожидаются в Беларуси в четверг

В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы местами сгустится туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 2−7 м/с.
Дневная температура воздуха составит +4…+10°С, по югу республики воздух прогреется до +12°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве в четверг будет облачно с прояснениями. В белорусской столице существенных осадков не ожидается, а в Могилеве временами пройдет дождь. Температура воздуха в этих городах днем зафиксируется на отметке +6…+8°С. Ветер неустойчивый слабый, северо-западный 2−7 м/с.
В Гродно и Гомеле — схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +7…+9°С и +8…+10°С соответственно, ветер северо-западный 2−7 м/с.
В Бресте установится еще более теплая погода, а столбик термометра поднимется до отметки +10…+12°С. В городе над Бугом также ожидается облачная с прояснениями погода в основном без осадков. Ветер северо-западный 2−7 м/с.
В Витебске значение температуры воздуха будет значительно ниже — от +4°С до +6°С. В областном центре в четверг установится облачная погода и временами пройдет дождь. Ветер, как и в других белорусских городах, северо-западный 2−7 м/с.