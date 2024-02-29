Дожди, туман и до +12°С ожидаются в Беларуси в четверг

В Минске и Могилеве в четверг будет облачно с прояснениями. В белорусской столице существенных осадков не ожидается, а в Могилеве временами пройдет дождь. Температура воздуха в этих городах днем зафиксируется на отметке +6…+8°С. Ветер неустойчивый слабый, северо-западный 2−7 м/с.